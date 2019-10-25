إلغاء إجازات القيادات المحلية بالمحافظات للتعامل مع السيول

شددت وزارة التنمية المحلية، على ضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة، ووضع جميعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أى شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.



وأكدت الوزارة، في تصريحات صحفية، استمرار رفع حالة التأهب القصوى في جميع المواقع، خاصة المتوقع سقوط الأمطار عليها، وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية، وتفعيل خطة الاستعداد للأفراد والعاملين على المعدات في حالة الطوارىء، مع ضرورة استمرار وجود فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأى أحداث غير متوقعة.



وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار الساعة الموقف في كل المحافظات، للتعامل الفوري مع أى مشكلات وسرعة حلها، وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف الحضور الميداني على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الأمطار والدفع بسيارات الشفط لاتخاذ الأعمال اللازمة لشفط المياه.