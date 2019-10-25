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فن

الخميس المقبل.. CBC تطلق برنامج "شطبنا"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:26 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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تستعد قناة CBC، لإطلاق برنامج جديد يحمل اسم "شطبنا"، من المنتظر أن ينطلق عرضه يوم الخميس المقبل في الـ31 من أكتوبر الجاري.

البرنامج يهتم بـ"تشطيب" الشقق بمنظور أوروبي وأمريكي حديث، حيث يعمل على إيصال فكرة تطوير الشكل العام للشقق بشكل حديث ملائم لأعلى تصميمات الديكور العالمية والتي سيكون من ضمنها ديكورات بأسعار رمزية تلائم جميع الطبقات، وهو فكرة مهندس الديكور حمدي أحمد متولي وخبيرة الديكور لمياء طه في أول برنامج للديكور في مصر.

الجدير بالذكر أن البرنامج سوف يتم عرضه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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