"التموين" تبدأ تشغيل بعض فروع "جمعيتى"

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الجاري، تشغيل 30 فرعًا جديدًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين؛ بعد قبولها من المعاينات النهائية، من إجمالي الـ1500 فرعًا للمرحلة الثالثة للمشروع على أن يتم استكمالها خلال الشهر المقبل.



وقالت الوزارة إنها وفرت ماكينات الصرف لها؛ بعد الانتهاء من المعاينات النهائية، حسب الشروط المحددة رسميًا في محافظات الوجه القبلي والبحري، خلال المرحلة الثالثة لتوفير السلع التموينية والسلع البديلة للخبز والسلع الحرة من خلال شركتي تجارة الجملة، والشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية "الأهرام والنيل والإسكندرية"، بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وأكدت الوزارة، أن الفرع الواحد لمشروع جمعيتي يوفر فرص عمل للشباب في المنفذ الواحد بمقدار 3 فرص عمل مباشرة، وما بين 6 إلى 7 فرص عمل غير مباشرة.