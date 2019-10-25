شرطة المطار تضبط موظفين متهمين بالحصول على رشوة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ضبط موظفين لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسفير عدد من الأشخاص بدون إذن سفر.



وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقيام موظف بإحدى شركات الطيران بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على فني نسخ بذات الشركة مقابل تسهيل سفر 25 شاب لخارج البلاد دون الحصول على إذن السفر مستغلًا طبيعة عمله.



كما رصدت المتابعة عدة لقاءات بين أطراف الواقعة تضمنت الاتفاق على تسهيل تسفيرهم بدون إذن السفر في مقابل حصولهم على مبلغ 20 ألف جنيه عن كل شخص.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وأمكن ضبط 4 أشخاص، وذلك حال تقدمهم للسفر للخارج بدون إذن السفر، كما أمكن ضبط الموظف المتهم حال قيامه بعرض تقديم مبلغ الرشوة للموظف الآخر وقدره 48 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.