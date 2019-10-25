الوفد: مصر في انتظار عودة نصف مليون سائح بريطاني

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قرار عودة الرحلات الجوية البريطانية لشرم الشيخ جاء بعد مجهودات مكثفة وتعاون دائم بين الجانبين.



وأكدت رمزي، في بيان، اليوم الجمعة، أن حركة السياحة البريطانية مهمة جدا بالنسبة لمصر حيث وصل عدد السياح البريطانيين العام الماضي نحو نصف مليون سائح.



وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالوفد، أن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر وحالة الاستقرار السياسي هما الأسباب الرئيسية في اتخاذ بريطانيا قرار استئناف الرحلات إلى مصر.



وأشارت إلى أن بريطانيا علقت رحلاتها إلى مصر في 21 يوليو الماضي وسط تخوفات أمنية، الا ان الأيام أثبتت قدرة الحكومة المصرية على تأمين البلاد.