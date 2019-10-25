صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من الأمطار والسيول

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تكليف المديريات في المحافظات، بحصر خسائر الأمطار والسيول التي تعرضت لها، وإجراء بحث على الأسر المتضررة؛ لبدء صرف التعويضات اللازمة لهم.



وأضافت الوزارة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم صرف إعانة عاجلة لأسرة الوفيات، ومنها أسرة عامل النظافة المتوفى في الإسكندرية، والذي توفى بعدما صدمه أتوبيس نقل عام أثناء قيامه بكسح تراكمات مياه الأمطار في شارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، كما سيتم منح أبنائه المعاقين معاش كرامة، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروع لزوجته.



وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الوحدات المتنقلة تجوب الشوارع؛ للبحث عن أطفال بلا مأوى وكبار السن المشردين، وذلك في إطار مبادرة إنقاذ المشردين.