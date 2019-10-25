انتظام نقل السلع التموينية دون تأثر بالأمطار

أكد المحاسب هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، أنه لا تأثير لسقوط الأمطار، على انتظام حركة نقل السلع التموينية من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى البقاليين خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن وزارة التموين تقوم بتوفير أرصدة احتياطية من السلع الاستراتيجية تكفي عدة شهور ولا تتأثر بأي عوامل طقس.



وأوضح كامل في تصريح لـ"الدستور" أن البقالين يحصلون على السلع بنظام الاستعاضات بتكرار عمليات الصرف ولديهم أرصدة أسبوعية.. مشيرا إلى الانتهاء من نسبة 90% من مقررات التموين لشهر أكتوبر الجاري، مشددًا في الوقت ذاته على أن غالبية البقالين التموينيين وفروع جمعيتي يعملون خلال الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية؛ لتوفير السلع للمواطنين، خاصة خلال فترات الإجازات.