أمطار متفاوتة في عدة مناطق بدمياط

شهدت محافظة دمياط، ظهر اليوم الجمعة، هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن، تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث بدأت بدوي أصوات البرق والرعد، ومن ثم بدأت الأمطار في الهطول بغزارة شديدة بالمحافظة.



كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين، بالإضافة إلى قرى ومراكز المحافظة.



من جانبها، رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.



وأكدت المحافظة أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المارة، ومنع وجود أي تكدس للسيارات.