ضبط عاطلين وسيدة بحوزتهم كمية من المخدرات بالشرقية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة استهدفت قرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس الشرقية لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهداف هذه العناصر، وأمكن ضبط عاطلين، مقيمين بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام وكمية لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.



كما أمكن ضبط سيدة بدون عمل، مقيمة بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها 120 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.