اليوم.. بدء فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بأسوان

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بمدينة أسوان، وحتى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الإفريقى" في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لهذا العام.



ويشهد مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى مشاركة 30 دولة، و16 فرقة فنون شعبية، و13 فيلم روائي ووثائقي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج الأورام، كما أنه ستتضمن فعاليات المهرجان عروض الفنون الاستعراضية الفلكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب.



وينطلق حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، بمعابد فيله، حيث يتضمن ديفيليه للمراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفلوكلورية، لتتوالى بعد ذلك الفقرات الفنية المتنوعة.



كما ستتضمن فعالياته أيضًا عروض للفنون الاستعراضية، وعروض سينمائية بعدة مسارح بمدينة أسوان والتي من أبرزهم (المسرح الصيفي)، بالإضافة إلى تنظيم سوق للحرف التراثية، وورش للفن التشكيلي بالمناطق الأثرية بمشاركة عدة دول وهم: (تنزانيا، إيطاليا، وتونس، المغرب، والسودان، المغرب، ومصر)