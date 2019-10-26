خطوات لتدفئة المنزل خلال فصل الشتاء

بالتزامن مع برد الشتاء تسعى كل ربة منزل إلى الحصول على التدفئة لمنزلها والعمل على الاحتياطات الواجبة بإغلاق النوافذ وتشغيل الدفاية وغيرها من الخطوات غير التقليدية.



الفرن والغلاية

استخدمي الفرن للخبز وصنع الطعام حيث يساعد ذلك على تدفئة المنزل بالإضافة إلى استخدام الغلاية على تدفئة منزلك وخاصة الغرف القريبة من المطبخ.



غيري مفارش السرير

بالطبع تختلف المفارش المستخدمة صيفًا عن المفارش التي تستخدمينها أثناء الشتاء، استخدمي مفارش ثقيلة وضعي فوقها بطانية كمفرش للسرير، بالإضافة إلى بطانية للتغطية ما يساعد على تدفئة الغرفة.



أغلقي مروحة التهوية (شفاط)

فهذه المراوح تعمل على تسرب الدفء من المنزل يمكن تغطيتها بأكياس بلاستيكية وصنع ثقوب بها لتمرير الهواء دون تسريب الدفء.



أغلقي الغرف التي لا تستخدمينها

جميع الغرف في المنزل التي لا يستخدمها أفراد الأسرة، حيث تتوزع الحرارة على هذه الغرف، وفي حال إغلاقها يحتفظ المكان الذي تجلسون فيه بالدفء، حيث تتركز درجة الحرارة به.



افرشي السجاد على الأرضيات

تُعد التدفئة إحدى مهمات السجاد بجانب استخدامه كنوع من الديكور لإضفاء الرونق على المكان.



افتحي نوافذ الشقة للشمس

ففتح النوافذ في الظهيرة، حيث أن السماح لأشعة الشمس بالدخول للمنزل يكسب البيت الدفء نتيجة احتفاظ جدران المنزل بالحرارة.



استخدمي الستائر الثقيلة

يعمل هذا على منع تسرب الهواء البارد إلى المنزل، فيمكن استخدام الستائر الثقيلة، يمكنك أيضًا من استخدام الستائر العازلة التي تمنع البرودة شتاءً.