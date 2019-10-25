نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة حكايتي (فيديو)

طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حكايتي"، عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة "حبيتك بالتلاتة".



"حكايتي" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ومن ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.



وتقول كلمات الأغنية: "مشوار الحياة.. مليانة حكايات.. وكل منا فيه بحكايته دمعات وضحكات.. وبنمشي ع دروب.. بنتلاقي بقلوب.. بنحب بنعشق بندوب.. وبندم أوقات..وحكايتي حكاية دني حكايتي يا ملوني طلعات ونزلات ها الدنيا حكايات".



يذكر أن نداء تشارك بحفل غنائى ضخم يوم 1 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28.