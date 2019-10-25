شنت الإدارة العامة للمرور بمختلف مديريات الأمن حملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1858 مخالفة تجاوز السرعة المقررة والتي من شأنها التسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حد، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.