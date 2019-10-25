مي كساب ترزق بـ"نوح" من أوكا

وضعت الفنانة مي كساب مولودها الثالث، من زوجها مطرب المهرجانات أوكا، لتصبح بذلك أمًا لبنتين وولد، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



وقد اختارت كساب لطفلها الثالث اسم "نوح"، علمًا بأن ابنتيها تحملان أسماء "فريدة" و"داليدا"، وقد اختار أوكا الاسمين.



وتتابع مي كساب ردود الأفعال على فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب" بعد طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي، والذي يتضمن قصة مختلفة وأحداثًا مشوقة فى إطار كوميدى اجتماعى.



تدور قصة الفيلم حول 3 فنانين اعتزلوا الفن، وفجأة قرروا العودة إليه بعد سنوات بفيلم جديد، وتدور أحداثه بشكل كوميدي، ويشارك "مي" البطولة كل من أحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وشادي ألفونس، وهو من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.

