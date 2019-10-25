"المرور" يضبط 5763 مخالفة متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بمختلف مديريات الأمن توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5763 مخالفة مرورية متنوعة، والتي من شأنها عرقلة المرور والتأثير سلبًا على الأمن في الطرقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة.