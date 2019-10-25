الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

حوادث

"المرور" يضبط 5763 مخالفة متنوعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين و محمد عيسي
طباعة
واصلت الإدارة العامة للمرور بمختلف مديريات الأمن توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5763 مخالفة مرورية متنوعة، والتي من شأنها عرقلة المرور والتأثير سلبًا على الأمن في الطرقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مقتل 50 مسلحًا من حركة طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الحكومة تنفي أبرز 10 شائعات رصدتها خلال الأسبوع

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة تصل للسيول

حقيقة إدراج "مدينة زويل" جامعة حكومية

الحكومة تنفي أبرز 10 شائعات رصدتها خلال الأسبوع

"الوزراء" يكشف حقيقة وقف صرف المساعدات لذوي الإعاقة

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

صحف الكويت تبرز تصريحات السيسى حول حقوق مصر فى مياه النيل

«إينى»: اكتشاف بئر بترولية جديدة فى خليج السويس

"واشنطن بوست": إعصار نادر الحدوث يضرب مصر وفلسطين

خاص| كيف نجا الاقتصاد المصري من توقعات النقد الدولي المتشائمة للعالم للمرة الثانية؟

منوعات

9% من موظفي ألمانيا تعرضوا لتحرش جنسي

الأجانب يدعمون النمو السكاني في البرتغال

محكمة تنزانية تؤيد حكمًا يمنع زواج الأطفال

سوريجاو الفلبينية تحتفل بذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية

كشكول

"التعليم" تكرم مُعلم دمج بسوهاج بسبب لفتة إنسانية

"شوقي" يترأس اجتماع مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين

"الخشت": 35 مشروعاً ابتكارياً للجامعة بمعرض القاهرة للابتكار

"بنها" تحصد عدداً من الميداليات في أسبوع الجامعات الإفريقية

إسلام سياسي

الإفتاء تحذر الآباء من استخدام أبنائهم تطبيق "تيك توك" لنشره محتوى متطرفًا

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

مخاوف من وصول "دواعش ألمان" إلى ليبيا

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو


زيت وسكر

نائب المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعاتالجديدة بمدينة المنصورة الجديدة

وزير الإسكان يستعرض المخطط التنموي لأراضي محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية

القوى العاملة: تحصيل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

وزيرة التخطيط: مصر بوابة للدول الأفريقية وهي جاهزة للاستثمار بها

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاد بيكاسو.. تعرف على لوحة "غرنيكا" الشهيرة

سميحة خريس ترصد أوجاع القارة السمراء بـ "فستق عبيد"

في ذكرى ميلاده.. معلومات قد لا تعرفها عن بيكاسو

فنون الأراجواز بين الفقد والاستعادة بخان المغربي

صفحتنا ع الفيس بوك