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مصر

التضامن: تحسن صحي وتعليمي لأسر "تكافل وكرامة"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدراسات التي تم إجراؤها، حول برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، أظهرت انخفاض حاجة الأسر التي تحصل على الدعم، للعلاج بنسبة تصل لحوالي 3.8 في المئة للأطفال تحت سن السادسة.

وأظهرت الدراسة، أن هذه الأسر خصصت النسبة الأكبر من أموال الدعم؛ لإنفاقها بشكل أكبر على تعليم أبنائهم.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف للاستثمار في رأس المال البشري، ويدعم المرأة والأطفال، ويشترط الالتزام بالتعليم والصحة.

ويستفيد 2 مليون و200 ألف أسرة من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث يحصل مليون و563 ألفا و88 أسرة على تكافل الشهرية، بينما يستفيد 600 ألف و648 مواطن من مساعدات كرامة في 5 آلاف و630 قرية، موزعين على 27 محافظة.
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