المصنفات تضبط 7 قضايا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمختلف مديريات الأمن عدة حملات أمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



أسفرت الحملات التي شانتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 7 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة المنتشرة بكافة صورها في المجتمع.