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اقتصاد

"أوراسكوم" و"ليسيكو" تستنفذان رصيدهما من شهادات الإيداع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
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كشف إدارة البورصة المصرية عن ارتفاع أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة لندن، مشيرة إلى أن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وأضافت البورصة أن رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركات البنك التجارى الدولى ارتفع إلى 31.302 مليون شهادة، وشهادات شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" عند 61.248 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 179.390 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.230 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة السويس للأسمنت إلى 32.463 مليون شهادة.

وأشارت البورصة إلى استقرار رصيد شهادات الإيداع للشركات المصرية للاتصالات عند 168.317 مليون شهادة، حديد عز عند 115.440 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 712.630 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.097 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.053 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع نعيم القابضة إلى 82.009 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة.
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