ضبط 7 قضايا فساد مالي في 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمختلف مديريات الأمن عدة حملات أمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.



أسفرت الحملات التي شانتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة الماضية، في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 7 قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة المنتشرة بكافة صورها في المجتمع.