اليوم.. "أوبرا عايدة" تصدح بمعبد حتشبسوت فى الأقصر

تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، إقامة حفل أوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت الشهير باسم "الدير البحري"، وذلك بالتزامن مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضورًا رسميًا مميزًا.



وعودة العروض يُعد بمثابة رسالة سلام وأمان من مصر إلى كافة ربوع الأرض، وخطوة نحو جعل "أوبرا عايدة" حدثًا سنويًا على أجندة السياحة العالمية.



ويحضر الحفل الأوبرالي نحو 4000 سائح وسائحة، حيث تصنف عروض أوبرا عايدة بالأقصر والتي تقام على مدار يومي السبت والأحد، حدث فني ضخم ويحضرها 4 آلاف مشاهد من الفئة A، من بينهم 60% من الأجانب من خارج مصر من قارات أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، و25% من الأجانب المقيمين في مصر، و15% من الأمراء العرب والمصريين، كما تشهد حضورًا مكثفًا من السياسيين، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال، المهتمين بفن الأوبرا والموسيقى والتاريخ، كما أن العروض تضمن إشغال بنسبة 100% لفنادق الأقصر، وتخدم العديد من القطاعات الأخرى، مثل النقل، والسياحة، والتجارة، وتساهم في تشغيل أيدي عاملة كثيرة.



ويكتسب العرض الأوبرالي المزيد من التشويق والمتعة، حيث إن العرض سوف يقام على أرض معبد حتشبسوت، لتكون أروقة المعبد، خلفية للعرض المٌبهر، والذي سوف يستعان خلاله بتقينات غاية في الحداثة ممثلة في شاشات ضخمة، ومعدات عرض ثلاثية الأبعاد.



وقال جرجس أبادير، مدير تنظيم حفل أوبرا عايدة في الأقصر، إن الحفل سوف يشارك به كوكبة من أشهر الفنانين الأوبراليين في العالم، حيث تؤدى الكورية "ساى كيونغ ريم" دور "عايدة" وهي من مواليد عام 1990 وتشتهر باسم "المغامر العظيم في السوبرانو الحديث" ويطلق عليه فى الأوساط العالمية "صوت للموت من أجله" والتي درست الغناء في معهد "جوزيبي فيردي" في ميلانو وفي أكاديمية "تيترو"، وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة في ساحة "دي فيرونا" بإيطاليا، وقد قامت بأداء دور "عايدة" في "أرينا دى فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".



وأضاف "أبادير"، في تصريحات له، أن عروض أوبرا عايدة، يقدمها نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول إمرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم، هذا إلى جانب مُشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، حيثُ تؤدي دور الأميرة الإثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ريم ساي كيونج، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الإثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.



وأوضح مدير تنظيم حفل أوبرا عايدة في الأقصر أن خصوصية عروض هذا العام تتمثل في حضور الأوبرا في مكانها التاريخي، على أرض معبد الملكة حتشبسوت، فهو حدث استثنائي، ومن حضروا أوبرا عايدة في الأقصر منذ 22 سنة، يروون قصة حضورهم لهذا الحدث، فأروع مسرح هو الذي يشهد تفاعلًا بين الحضور والعرض، وفي أوبرا عايدة هذا العام سيكون الحضور جزء من المسرحية، وسيسير العارضون على أرض المعبد، الذي سيضاء بتقنيات متميزة، مشيرًا إلى أنه تم طرح تذاكر الحضور للسائحين في مارس الماضي، لتتراوح أسعار التذاكر ما بين نحو 100 دولار وحتى 750 دولارًا للدرجة الخاصة.



وقال محمد عثمان رئيس لجنة تنظيم أوبرا عايدة في الأقصر، إن الحفل الأوبرالي سوف يساهم في زيادة معدلات الإشغال السياحي الجديد إلى الأعلى، ليكون أحد عوامل نجاح الموسم السياحي الشتوي، مشيرًا إلى أن تاريخ إقامة العروض الأوبرالية سوف يتزامن مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة.