مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات بالاتحاد الإفريقي

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب في دورته الجديدة.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة الذي افتتحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر ٣٧ دولة إفريقية وبحضور ١١ وزيرًا للاتصالات.



وحضر الجلسة الافتتاحية هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ونخبة من الخبراء وممثلي الاتحاد الافريقي، على رأسهم الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وجون أومو أمين عام الاتحاد الإفريقي للاتصالات، ويونس جبريل أمين عام الاتحاد الإفريقي للبريد.



وعقب إعلان فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي وجه وزير الاتصالات الشكر للسادة الوزراء ورؤساء الوفود قائلا: "نشكركم على ثقتكم الغالية التي أوليتموها إلى جمهورية مصر العربية لرئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بشأن الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ حيث تحرص مصر دائمًا على تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة ونفخر بامتدادنا الإفريقي الذي تصل جذوره إلى عمق التاريخ.. تهنئة صادقة للمكتب المنتهية ولايته برئاسة دولة اثيوبيا الشقيقة ونشكره على انجازاته الملموسة ونعدكم بجهد وعمل جاد ومُخلص من المجلس المنتخب.



ويتولى أعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسئولية متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة، وعقد اجتماع عادي واحد على الأقل بعد العام الأول التالي لدورة اللجنة الفنية المتخصصة.



وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر؛ أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا المؤتمر جاء ليؤكد على ما تم مناقشته خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاتحاد الأفريقي؛ حيث تم بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها استراتيجية التحول الرقمي الشاملة لإفريقيا، وذلك بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة وعدد من الهيئات الدولية، والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي يأمل أن تقدم فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة للقارة الإفريقية.



وأضاف الوزير أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على صياغة عدد من المبادرات التي تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي الإفريقية، وتمثل الإرادة المجتمعة لشعوب القارة، وقد تم تبني هذه المبادرات ودعمها على أعلى مستوى في سياق رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ومنها: مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، ومبادرة التعاون الأفريقي في التحول الرقمي، ومبادرة تمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأشار الوزير الى أهمية استكمال العمل في مبادرة "برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا "PIDA بمرحلته الثانية وهو البرنامج الذي يساهم في تسريع عمليات الاندماج القاري والتنمية الاقتصادية، وكذلك مبادرة السياسات والتنظيم لأفريقيا الرقمية" PRIDA، مشيرا إلى أهمية دعم آليات الحماية والوقاية من خلال الأمن السيبراني.



واقترح وزير الاتصالات تشكيل فريق عمل من خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة لبلورة موقف موحد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والزراعة، يطرح في المحافل الدولية ذات الصلة.



واقترح الوزير أن تؤسس مصر مركز بحوث تطبيقية للذكاء الاصطناعي لتوظيف هذه التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن يتم اقتراح وتقديم المشروعات إلى الاتحاد الأفريقي وكافة الشركاء، وذلك إلى جانب العمل على تطوير إطار عام وشامل لبناء القدرات.



وفي كلمته؛ أشار هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أهمية الدفع بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة الإفريقية، وأثنى على الجهد المبذول من أجل نشر استخدامات هذه التكنولوجيا من أجل التنمية؛ مؤكدا أن الاتحاد الدولي للاتصالات يسخر كافة إمكانياته من أجل مستقبل أفضل لقارة إفريقيا والعالم.



من جانبها أكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي على أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر خاصة تلك المرتبطة بالتحول الرقمي وبناء القدرات، والتي ترتبط بأجندة التنمية الإفريقية 2063.