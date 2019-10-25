الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

اقتصاد

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات بالاتحاد الإفريقي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:00 م
اللجنة الفنية
اللجنة الفنية
طارق عتمان
طباعة
فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب في دورته الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة الذي افتتحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر ٣٧ دولة إفريقية وبحضور ١١ وزيرًا للاتصالات.

وحضر الجلسة الافتتاحية هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ونخبة من الخبراء وممثلي الاتحاد الافريقي، على رأسهم الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وجون أومو أمين عام الاتحاد الإفريقي للاتصالات، ويونس جبريل أمين عام الاتحاد الإفريقي للبريد.

وعقب إعلان فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي وجه وزير الاتصالات الشكر للسادة الوزراء ورؤساء الوفود قائلا: "نشكركم على ثقتكم الغالية التي أوليتموها إلى جمهورية مصر العربية لرئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بشأن الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ حيث تحرص مصر دائمًا على تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة ونفخر بامتدادنا الإفريقي الذي تصل جذوره إلى عمق التاريخ.. تهنئة صادقة للمكتب المنتهية ولايته برئاسة دولة اثيوبيا الشقيقة ونشكره على انجازاته الملموسة ونعدكم بجهد وعمل جاد ومُخلص من المجلس المنتخب.

ويتولى أعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسئولية متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة، وعقد اجتماع عادي واحد على الأقل بعد العام الأول التالي لدورة اللجنة الفنية المتخصصة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر؛ أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا المؤتمر جاء ليؤكد على ما تم مناقشته خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاتحاد الأفريقي؛ حيث تم بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها استراتيجية التحول الرقمي الشاملة لإفريقيا، وذلك بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة وعدد من الهيئات الدولية، والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي يأمل أن تقدم فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة للقارة الإفريقية.

وأضاف الوزير أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على صياغة عدد من المبادرات التي تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي الإفريقية، وتمثل الإرادة المجتمعة لشعوب القارة، وقد تم تبني هذه المبادرات ودعمها على أعلى مستوى في سياق رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ومنها: مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، ومبادرة التعاون الأفريقي في التحول الرقمي، ومبادرة تمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار الوزير الى أهمية استكمال العمل في مبادرة "برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا "PIDA بمرحلته الثانية وهو البرنامج الذي يساهم في تسريع عمليات الاندماج القاري والتنمية الاقتصادية، وكذلك مبادرة السياسات والتنظيم لأفريقيا الرقمية" PRIDA، مشيرا إلى أهمية دعم آليات الحماية والوقاية من خلال الأمن السيبراني.

واقترح وزير الاتصالات تشكيل فريق عمل من خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة لبلورة موقف موحد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والزراعة، يطرح في المحافل الدولية ذات الصلة.

واقترح الوزير أن تؤسس مصر مركز بحوث تطبيقية للذكاء الاصطناعي لتوظيف هذه التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن يتم اقتراح وتقديم المشروعات إلى الاتحاد الأفريقي وكافة الشركاء، وذلك إلى جانب العمل على تطوير إطار عام وشامل لبناء القدرات.

وفي كلمته؛ أشار هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أهمية الدفع بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة الإفريقية، وأثنى على الجهد المبذول من أجل نشر استخدامات هذه التكنولوجيا من أجل التنمية؛ مؤكدا أن الاتحاد الدولي للاتصالات يسخر كافة إمكانياته من أجل مستقبل أفضل لقارة إفريقيا والعالم.

من جانبها أكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي على أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر خاصة تلك المرتبطة بالتحول الرقمي وبناء القدرات، والتي ترتبط بأجندة التنمية الإفريقية 2063.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مستثمرى السلام": علاوة القطاع الخاص تقدير بسيط للعمال

"طلعت": مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الاتصالات الراديوية 2019

بعد قليل.. الإعلان عن تفاصيل استضافة مصر مؤتمر الاتصالات الراديوية

بالصور.. "طلعت" يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إدراج "مدينة زويل" جامعة حكومية

منذ يوم

سماع إطلاق نار جنوب شرق العاصمة الإثيوبية

منذ حوالي 22 ساعة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

ماذا ستجنى مصر من قمة سوتشى؟.. خبراء يُجيبون

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة تصل للسيول

حقيقة إدراج "مدينة زويل" جامعة حكومية

الحكومة تنفي أبرز 10 شائعات رصدتها خلال الأسبوع

"الوزراء" يكشف حقيقة وقف صرف المساعدات لذوي الإعاقة

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

صحف الكويت تبرز تصريحات السيسى حول حقوق مصر فى مياه النيل

«إينى»: اكتشاف بئر بترولية جديدة فى خليج السويس

"واشنطن بوست": إعصار نادر الحدوث يضرب مصر وفلسطين

خاص| كيف نجا الاقتصاد المصري من توقعات النقد الدولي المتشائمة للعالم للمرة الثانية؟

منوعات

9% من موظفي ألمانيا تعرضوا لتحرش جنسي

الأجانب يدعمون النمو السكاني في البرتغال

محكمة تنزانية تؤيد حكمًا يمنع زواج الأطفال

سوريجاو الفلبينية تحتفل بذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية

كشكول

"التعليم" تكرم مُعلم دمج بسوهاج بسبب لفتة إنسانية

"شوقي" يترأس اجتماع مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين

"الخشت": 35 مشروعاً ابتكارياً للجامعة بمعرض القاهرة للابتكار

"بنها" تحصد عدداً من الميداليات في أسبوع الجامعات الإفريقية

إسلام سياسي

الإفتاء تحذر الآباء من استخدام أبنائهم تطبيق "تيك توك" لنشره محتوى متطرفًا

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

مخاوف من وصول "دواعش ألمان" إلى ليبيا

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو


زيت وسكر

نائب المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعاتالجديدة بمدينة المنصورة الجديدة

وزير الإسكان يستعرض المخطط التنموي لأراضي محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية

القوى العاملة: تحصيل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

وزيرة التخطيط: مصر بوابة للدول الأفريقية وهي جاهزة للاستثمار بها

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. معلومات قد لا تعرفها عن بيكاسو

فنون الأراجواز بين الفقد والاستعادة بخان المغربي

أنور مغيث: لا يوجد مترجمين مصريين لـ"الصربية"

"تمشيط الذاكرة" جديد دار الثقافة الجديدة لـ نبيل نعوم

صفحتنا ع الفيس بوك