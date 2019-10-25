غدًا.. الزعيم يعاود تصوير "فالنتينو"

يعاود الفنان الكبير عادل إمام، تصوير أحداث مسلسله الجديد "فالنتينو"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد توقف دام لأيام قليلة بسبب الظروف الجوية.



وأكد المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم" المنتجة للعمل، لـ"الدستور"، أن المسلسل من المنتظر أن يعاود البلاتوه الرئيسي بالمدينة، لاستكمال تصويره بشكل عادي، فى وجود الزعيم وأغلب أبطاله.



وتابع، العمل يتم تصويره بشكل طبيعي جدًا، لكن بعض الظروف الجوية قد أوقفت التصوير، وهذا أمر طبيعي، وقد قاربنا على إنهاء أغلب مشاهد المسلسل الرمضاني.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

