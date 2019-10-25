ضبط مدير شركة لنصبه على المواطنين بمصر الجديدة

ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على مدير شركة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية بمصر الجديدة.



تلقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، إذ قام المذكور بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم مشاركتهم في تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات، وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، وقام بالاستيلاء من المجنى عليها على مبلغ مليون و800 ألف جنيه تحت ذلك الزعم وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصـر الجديدة، وعثـر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.



أمكن من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم الاستدلال على 5 من المواطنين من ضحاياه، والذين قاموا بإعطائه مشغولات ذهبية ودفع مبالغ مالية للمتهم المذكور بزعم مشاركته في تجارة المصوغات والمجوهرات، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.