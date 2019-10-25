مباحث الضرائب تضبط 202 قضية

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بمختلف مديريات الأمن عدة حملات أمنية لضبط قضايا التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك.



أسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 202 قضية فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة المنتشرة بكل صورها في المجتمع.