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اقتصاد

37.4 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
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قالت إدارة البورصة، إن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 37.4 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الاتجاه البيعي للمتعاملين العرب لتصل صافي مبيعاتهم إلى 15.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 66.8 % من إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركات المقيدة منذ بداية العام الجاري بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 24.2 % والمتعاملون العرب على 9% على التوالي، لافتة الى اتجاه الأجانب نحو البيع منذ بداية العام لتسجل صافي مبيعاتهم نحو 2.011 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 519.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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