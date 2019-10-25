الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

جهاز الشروق يشارك في تنظيم قافلة طبية مجانية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن مشاركة جهاز المدينة في تنظيم قافلة طبية مجانية؛ للكشف على أمراض الرمد بالمدينة، حيث تم عمل الدعايات اللازمة بالمحاور الرئيسية وتنظيم الفعاليات والحجز المسبق للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الشروق العام ومعهد الرمد التذكاري، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح "الغيطي" في بيان لوزارة الاسكان قبل قليل، أن القافلة الطبية تضمنت الكشف والفحص والعلاج وتوفير الأدوية مجانًا لـ (٤١٠) حالات مرضية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى عمليات، فإنه جارٍ حاليًا التنسيق مع معهد الرمد لتحديد مواعيد إجراء عمليات مجانية لـ (٣٩ حالة مياه بيضاء- ٧ حالات حول - ٦ حالات ترقيع قرنية - ٣ حالات مياه زرقاء- ٨ حالات ظفرة - ١٤ حالة شبكية تحت الفحص والتقييم).

وأضاف "رئيس الجهاز" أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الشروق، مشيرًا إلى أنه في ختام الفعاليات، تم تقديم خالص الشكر للأطباء المشاركين في القافلة الطبية.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع الكشف الطبي على 1812 حالة من محدودي الدخل بالمنوفية

قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان فى الدقهلية والأقصر

قافلة طبية لـ"عنيك في عنينا" بالمجان في الدقهلية والأقصر.. الجمعة

"عنيك في عنينا" تعلن نتائج قافلة مركز بدر بالبحيرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية

منذ ساعة و نصف

تفاصيل لا تعرفها عن مشروع تطوير ميدان التحرير

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خطة إخوانية جديدة لـ«اختلاق أزمة».. أياد قذرة في ملف «سد النهضة»

منذ يوم

الدولار يتراجع أمام الجنيه للمرة الثانية

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة تصل للسيول

حقيقة إدراج "مدينة زويل" جامعة حكومية

الحكومة تنفي أبرز 10 شائعات رصدتها خلال الأسبوع

"الوزراء" يكشف حقيقة وقف صرف المساعدات لذوي الإعاقة

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

صحف الكويت تبرز تصريحات السيسى حول حقوق مصر فى مياه النيل

«إينى»: اكتشاف بئر بترولية جديدة فى خليج السويس

"واشنطن بوست": إعصار نادر الحدوث يضرب مصر وفلسطين

خاص| كيف نجا الاقتصاد المصري من توقعات النقد الدولي المتشائمة للعالم للمرة الثانية؟

منوعات

9% من موظفي ألمانيا تعرضوا لتحرش جنسي

الأجانب يدعمون النمو السكاني في البرتغال

محكمة تنزانية تؤيد حكمًا يمنع زواج الأطفال

سوريجاو الفلبينية تحتفل بذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية

كشكول

"التعليم" تكرم مُعلم دمج بسوهاج بسبب لفتة إنسانية

"شوقي" يترأس اجتماع مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين

"الخشت": 35 مشروعاً ابتكارياً للجامعة بمعرض القاهرة للابتكار

"بنها" تحصد عدداً من الميداليات في أسبوع الجامعات الإفريقية

إسلام سياسي

الإفتاء تحذر الآباء من استخدام أبنائهم تطبيق "تيك توك" لنشره محتوى متطرفًا

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

مخاوف من وصول "دواعش ألمان" إلى ليبيا

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو


زيت وسكر

نائب المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعاتالجديدة بمدينة المنصورة الجديدة

وزير الإسكان يستعرض المخطط التنموي لأراضي محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية

القوى العاملة: تحصيل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

وزيرة التخطيط: مصر بوابة للدول الأفريقية وهي جاهزة للاستثمار بها

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. معلومات قد لا تعرفها عن بيكاسو

فنون الأراجواز بين الفقد والاستعادة بخان المغربي

أنور مغيث: لا يوجد مترجمين مصريين لـ"الصربية"

"تمشيط الذاكرة" جديد دار الثقافة الجديدة لـ نبيل نعوم

صفحتنا ع الفيس بوك