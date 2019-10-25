جهاز الشروق يشارك في تنظيم قافلة طبية مجانية

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن مشاركة جهاز المدينة في تنظيم قافلة طبية مجانية؛ للكشف على أمراض الرمد بالمدينة، حيث تم عمل الدعايات اللازمة بالمحاور الرئيسية وتنظيم الفعاليات والحجز المسبق للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الشروق العام ومعهد الرمد التذكاري، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.



وأوضح "الغيطي" في بيان لوزارة الاسكان قبل قليل، أن القافلة الطبية تضمنت الكشف والفحص والعلاج وتوفير الأدوية مجانًا لـ (٤١٠) حالات مرضية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى عمليات، فإنه جارٍ حاليًا التنسيق مع معهد الرمد لتحديد مواعيد إجراء عمليات مجانية لـ (٣٩ حالة مياه بيضاء- ٧ حالات حول - ٦ حالات ترقيع قرنية - ٣ حالات مياه زرقاء- ٨ حالات ظفرة - ١٤ حالة شبكية تحت الفحص والتقييم).



وأضاف "رئيس الجهاز" أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الشروق، مشيرًا إلى أنه في ختام الفعاليات، تم تقديم خالص الشكر للأطباء المشاركين في القافلة الطبية.