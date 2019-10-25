مقتل متظاهر ثالث فى احتجاجات العراق

أعلنت الشرطة العراقية، منذ قليل، مقتل متظاهر ثالث في التظاهرات الحالية داخل العاصمة بغداد بعد اشتباكات مع القوات الأمنية.



وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن هناك متظاهرًا ثالثًا قتل في مواجهات مع القوات الأمنية، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وانطلقت، اليوم الجمعة، تظاهرات ضخمة في العراق، احتجاجًا على الأوضاع الداخلية في البلاد، والفساد، وتوفير فرص عمل والمطالبة بالعديد من الإصلاحات، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة عادل عبدالهادي، رئيس الحكومة العراقية، وحل البرلمان.



وتمكن المتظاهرون من رفع الحواجز التي تم وضعها على جسر "الجمهورية" الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير.



وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت المواطنين بضرورة عدم إعاقة حركة المرور والاقتصار على أماكن التجمع بحيث لا تؤدي إلى قطع طرق المشاة والمركبات.