رفع 154 طن قمامة بشوارع سمسطا في بني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، برئاسة ناصر سيف، بالعديد من الجهود التنفيذية في مجالات النظافة والتجميل وصيانة المرافق الحيوية ومتابعة الخدمات الجماهيرية، حيث نجحت الحملات التي شملت الوحدات المحلية للمركز في رفع 154 طن قمامة وتوريدها لمصنع تدوير القمامة بالطريق الصحراوي.



كما قامت الحملة بصيانة أعمدة الإنارة، حيث تم رفع كفاءة 28 كشافا وتركيب لمبات موفرة بعدد 11 لمبة، وتابعت الوحدة المحلية لقرية الشنطور أعمال النظافة ونقل وتوريد 16 طن قمامة إلى مصنع التدوير بسمسطا، وصيانة عدد 15 كشاف كهرباء وتركيب 25 لمبة بقرية قفطان الغربية والشارع الرئيسي بالقرية، وعمل 60 إنذار رسوم نظافة و2 مصالحة و2 محضر بيئة و2 رخصة لافتة إعلانات.



فيما تابع مجلس قروي دشطوط مشروع النظافة وتوريد 18 طنا من القمامة والتراكمات لمصنع التدوير، ورفع 17 طن مخلفات صلبة من طريق عزبة الجمل، وصيانة 35 كشافا.