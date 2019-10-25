شرطة المسطحات تضبط 449 قضية متنوعة

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمختلف مديريات الأمن عدة حملات لضبط كل مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف.



وأسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة الماضية في مجال مكافحة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية عن ضبط 449 قضية متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة المنتشرة بكل صورها في المجتمع.