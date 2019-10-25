وزير الدفاع الكويتي يزور قرية حسن فتحي في الأقصر

اختتم ناصر صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، زيارته لمدينة الأقصر، شاهد خلالها المعالم الفرعونية بالمدينة، والقرية التي شيدها المهندس المعماري المصري الراحل حسن فتحي في غرب المدينة.



وزار الشيخ ناصر صباح الأحمد، مسجد وقرية حسن فتحي، وألقى نظرة على مسرحه، الذي شيد في خمسينيات القرن الماضي، ويعد ناصر صباح الأحمد أحد أبرز الشخصيات العربية المهتمة بإحياء عمارة حسن فتحي التي انتقلت من مصر لعدة بلدان حول العالم، وعلى هامش الزيارة زار منزل صديقه أحمد عبدالراضي، أحد الناشطين في مجال إحياء عمارة حسن فتحي بمصر.



وتعد قرية القرنة الجديدة بغرب مدينة الأقصر في مصر، بدأ فيها عام 1946م، وكانت لقرية القرنة شهرة عالمية بسبب كتاب عمارة الفقراء، الذي يسرد فيه قصة بنائها، وأنشئت القرية لاستيعاب المهجرين من مناطق المقابر الفرعونية بالبر الغربي لإنقاذها من السرقات والتعديات عليها، خصوصًا بعد أن اكتشف المختصين وعلماء الآثار سرقة نقش صخري بالكامل من أحد القبور الملكية، فصدر قرار بتهجيرهم من المقابر، وإقامة مساكن بديلة لهم. وخصّصت الدولة ميزانية قدرها مليون جنيه لبناء القرية الجديدة، وتم اختيار الموقع ليكون بعيدًا عن المناطق الأثرية وقريبًا من السكك الحديدية والأراضي الزراعية.