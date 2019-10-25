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تقارير ومتابعات

أحدثها "تيك توك".. 3 تطبيقات يستخدمها "داعش" للتواصل مع عناصره

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:51 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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طوال الوقت، يستخدم تنظيم داعش الإرهابي، بعض التطبيقات -هي الأقرب له- لبث سمومه عليها، أو التواصل بين أعضائه وبعضهم البعض، ما جعل هذه التطبيقات تثير الذعر والريبة في نفوس الجميع، بعد علمهم بأن التنظيم يستخدم تطبيقات يدّعي بأنها الأكثر أمانًا، خوفًا من القبض عليهم.

"التيك توك"
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الأسر من استخدام أبنائهم لتطبيق "تيك توك"، والمعروف أيضًا باسم "Douyin"؛ حيث تنشط عليه حسابات مؤخرًا تروج للتنظيمات الإرهابية، وتعرض تسجيلات للعمليات الإرهابية التى تحتوى على مشاهد قتل وجثث.

وأوضح المرصد فى تقرير أصدره اليوم، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الذى ينشر محتوًى ترفيهيًّا، تنشط مؤخرًا عليه بشكل مكثف دعاية للجماعات الإرهابية التى تستفيد من التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة فى نشر أفكارها وعملياتها الإرهابية.

وأكد المرصد أن التطبيق المعروف باسم "تيك توك" تم إطلاقه فى عام 2016، فى الصين باسم " A.me". ثم تم تغيير الاسم إلى "Douyin" بعد وقت قصير من إصداره. قامت شركة "ByteDance" بإعادة تسمية العلامة التجارية للمرة الثالثة لتصبح "تيك توك"؛ وذلك بهدف جذب السوق الدولية عندما تم تقديم التطبيق إلى بلدان أخرى فى سبتمبر 2017.

"التليجرام"
كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية أن التنظيمات والجماعات المتطرفة باتت تعتمد في تنفيذ عملياتها الإرهابية على فتاوى وتعليمات لقادتهم تُنشر عبر أدوات و"جروبات" اتصال مشفرة تشبه الغرف المغلقة بين أعضاء تلك الجماعات، مثل برنامج "التليجرام" وأدوات اتصال مشابهة أخرى.

ودلَّل مؤشر الفتوى خلال أحدث تقاريره، على ما سبق بحادث معهد الأورام الأخيـر في مصر، الذي ارتكبته جماعة "حسم"، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث أوردت عدة تقارير أن "تليجرام" كان وسيلة التواصل بين الإرهابيين لتنفيذ عمليتهم الدنيئة.

واتضح في التسجيل الصوتي المُسرب للإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ عملية معهد الأورام، أنهم استخدموا تطبيق "تليجرام" في عملية التنفيذ وما آل إليها، فقد أفاد أحدهم بأنه لا يستطيع التواصل مع أحد منفذي العمل الإرهابي بسبب عدم حصوله على حساب شخصي في التطبيق.

"واتساب"
أكدت صحف أجنبية أن تطبيق "واتس آب" أكثر موثوقية بسبب استخدامه التشفير من الطرف إلى الطرف لكل دردشاته، فضلًا عن إنشائه لمفتاح سري مشترك.


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