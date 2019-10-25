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مصر

مشروع لميكنة معامل وزارة الصحة وربطها بالمحافظات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات ميكنة المعامل المركزية بالوزارة، والربط بينها وبين المعامل المشتركة بالمحافظات لخدمة المرضى.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من مشروع الميكنة، والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة في 5 محافظات، تشمل "السويس والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة"، لافته إلى أنه جار ميكنة وربط جميع المعامل المشتركة في جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المعامل التابعة لوزارة الصحة اجتازت اختبارات الكفاءة لمعامل فحوص الأغذية والمياه، طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية؛ للحصول على الاعتماد الدولي في فحص الأغذية والمياه، "الآيزو"، كما اجتازت اختبارات الكفاءة لجميع معامل الفحوص الطبية، طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية؛ للحصول على الاعتماد الدولي "الآيزو"، ولتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
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