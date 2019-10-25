ضبط 11581 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمختلف مديريات الأمن عدة حملات لضبط قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات التى شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 11581 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع المختلفة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، والسيطرة على أعمال البلطجة المنتشرة بكل صورها في المجتمع.