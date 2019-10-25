الأمطار تشل حركة «ترام الإسكندرية»

قررت هيئة النقل العام بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وقف حركة "ترام المدينة" جزئيا، بعدة مناطق منها: محرم بك والنزهة؛ حرصا على حياة المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، وذلك لتراكم المياه، تحسبا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء.



قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن القرار يأتي بسبب وجود تراكمات لمياه الأمطار بعدة مناطق بخط سير ترام المدينة، ما استدعى وقف الحركة جزئيا وفصل التيار الكهربائي.



وأشار صقر، إلى منع خروج 15 أتوبيسا كهربائيا من الجراجات – دخلت الخدمة مؤخرا- وذلك حفاظا عليها من التلف بسبب تراكمات مياه الأمطار، مؤكدا أن انتظام الحركة بخط ترام الرمل وباقي أسطول النقل العام.



وأضاف مدير إدارة الحركة بهيئة النقل العام، أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بالهيئة وسيتم عقد اجتماع عاجل لمتابعة حركة أسطول النقل العام.



يذكر أن الإسكندرية تتعرض، منذ مساء أمس، لموجة من الطقس السيئ الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.‎