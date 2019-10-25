وزير الخارجية يلتقي نظيريه الأردني والعراقي في أذربيجان

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، لقاءً مع كل من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية العراق محمد على الحكيم، وذلك على هامش المشاركة في القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تنعقد يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر، في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".



ويأتي الاجتماع الثلاثي في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية لوزراء خارجية الدول الثلاث "مصر والأردن والعرق" لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال قمة ثلاثية جمعت قادة الدول الثلاث في القاهرة في مارس الماضي، وقمة أخرى جمعت القادة الثلاث على هامش اجتماعات نيويورك في سبتمبر الماضي.