شرطة النقل تضبط 1295 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمختلف مديريات الأمن بعدة حملات أمنية لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.



أسفرت الحملات التي شانتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 1295 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

