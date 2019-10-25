ضبط عصابة لترويج المواد المخدرة بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مسجل شقي خطر مخدرات، مقيمون بمحافظتي القاهرة والمنوفية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى السويس فى كمين أعد لهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.