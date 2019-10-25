أمن المنيا يكشف عن غموض مقتل ربة منزل بمسكنها بمغاغة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة مسنة داخل مسكنها بقرية أبا البلد دائرة مركز شرطة مغاغة مصابة بجرح بالرأس وآثار خنق بالرقبة ونزيف من الأنف والفم وتورم بمنطقة الوجه والرقبة، وتبين أن وراء الواقعة عاطل.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، عاطل مقيم بذات القرية سبق، اتهامه فى 3 قضايا "سلاح، تبديد، سرقة" والمحكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى "سرقة، تبديد" بالمركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال توجهه لمدينة القاهرة، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة وقرر أنه كان يتردد على المجنى عليها لقضاء متطلباتها لوجود صلة قرابة بينهما وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنها فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها، وبتاريخ الواقعة قام بالتوجه إليها وباغتها بالضرب بالأيدى على رأسها ووجهها وأجهز عليها بوسادة وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على قرطها الذهبي ومبلغ مالى قدره 4050 جنيهًا، وأرشد عن المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.