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محافظات

"القرى النوبية" مقصدا بارزا للسائحين فى أسوان.. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تتمتع "القرى النوبية" بمدينة أسوان، بمناظر طبيعية ساحرة لا مثيل لها، وإطلالة مباشرة على النيل وطيبة أهلها، مما جعل لها دورًا بارزًا في جذب أنظار السائحين لها، حيث إنها تعد من أبرز المزارات السياحية فى المدينة، ومع بداية الموسم السياحى يتوافد العديد من السائحين بمختلف الجنسيات على زيارتها، وقضاء أوقات ممتعة على الطريقة النوبية، من خلال التجول بالبيوت ومشاهدة التماسيح، فضلًا عن رسم الحناء، وتأجير الجمال وألتقاط الصور التذكارية وسط مناظرها الخلابة.

ومن ناحيته قال محسن عبدالوهاب، أحد أصحاب البيوت النوبية بقرية "هيصا" النوبية، إن خلال الموسم السياحي في فصل الشتاء يتوافد العديد من السائحين من مختلف الجنسيات على زيارة القرى النوبية، حيث تتميز كل قرية منهم بطابع خاص بها، حيث إن أبرز ما يميز القرية التي يعيش بها البيوت الملونة، التي تضفى الشعور بالبهجة لكل الزائرين، والإطلالة المباشرة على النيل، موضحًا أن يتوافد السائحين على زيارتها عقب انتهاء جولتهم بمعابد فيله؛ نظرٍا لقربها منه.

وأضاف "عبدالوهاب"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتوافد العديد من السائحين أيضًا على زيارة قرية "غرب سهيل" وهي إحدى القرى النوبية التي تجذب إليها الأنظار، حيث إن السائحين يحرصون على التجول داخل البيوت النوبية، ومشاهدة التماسيح والتقاط الصور التذكارية وهم يحملونها، بالإضافة إلى تناول المشروبات والمأكولات النوبية ورسم الحناء.

بينما قال عاشور عبدالظاهر، أحد أصحاب الجمال بقرية غرب سهيل، إن العديد من السائحين يحرصون على تأجير الجمال والتجول بها داخل قرية غرب سهيل، ومشاهدة المناظر الطبيعة والتقاط الصور التذكارية برفقة أصدقائهم، موضحًا أنها تعتبر من أبرز الوسائل الترفيهية لهم، والتي تساعدهم على قضاء أوقات ممتعة وسط الطبيعة.
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