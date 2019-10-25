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مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
محمد عبد النبي
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يرصد لكم موقع الدستور حالة الطقس التي تسود مصر اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنتشر، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها تساقط غزير في الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء، قد تصل إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تصل الي رعدية على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على أجزاء من سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر


وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر.

الصغرى العظمى
القاهرة 20 24
شبين الكوم 19 24
طنطا 19 24
دمنهور 18 23
الإسكندرية 18 23
بلطيم 19 23
مطروح 19 25
السلوم 19 25
سيوة 16 26
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
الزقازيق 20 25
الإسماعيلية 20 24
السويس 20 26
العريش 18 26
رفح 18 26
رأس سدر 20 27
نخل 11 25
نويبع 20 26
طابا 21 26
كاترين 09 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 22 32
الغردقة 25 30
مرسى علم 21 32
الفيوم 19 27
بني سويف 18 27
المنيا 18 28
أسيوط 17 27
سوهاج 20 28
قنا 20 28
الأقصر 18 30
أسوان 19 30
أبوسمبل 20 32
الوادي الجديد 22 31
شلاتين 20 31
أبو رماد 21 30
حلايب 21 28
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