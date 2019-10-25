بوتين يشيد بتقدم مسار التجربة الديمقراطية في تونس

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقدم مسار التجربة الديمقراطية في تونس قائلا "تونس حققت انجازات تجاوزت الربيع العربي، وبأخف الاَضرار نجحت في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة ".



وتعهد- خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بمدينة سوتشي الروسية- بتوطيد علاقات الشراكة الثنائية بين تونس وروسيا، قائلا " علاقتنا تتجاوز الـ 60 عاما وسنستثمرها في تحقيق التقدم ".



والتقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ببوتين على هامش المنتدى- الذي حضره رؤساء عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب مشاركين من روسيا، ووفود البلدان الأفريقية، و8 جمعيات، ومنظمات إقليمية كبيرة- ليتجاوز عدد المشاركين في المنتدى والقمة عشرة آلاف شخص، وفق مصادر إعلامية روسية.