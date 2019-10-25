نصر سالم: القمة الروسية المصرية تحرص على تحقيق أجندة 2063

وأشار "سالم"، إلى أن التوسيع وفتح العلاقات يشملان جوانب متعددة، منها تجارية واقتصادية وتعليمية واجتماعية، لافتًا إلى أن المحيط الإقليمي لمصر والدول الإفريقية يعاني من مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن المواجهة الشاملة هي الحل الأمثل للقضاء عليه.

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القمة الروسية المصرية ترسى باستمرار في علاقة الدول الإفريقية بالدولة الروسية وهي التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2063، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن أفريقيا منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء.وأضاف "سالم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أهم شيء في هذا التعاون، هو إرساء قواعد التعاون مع روسيا للسنوات المقبلة، مشددًا على أهمية مبدأ الشراكة العادلة بين الدول الإفريقية وروسيا في إطار يضمن المكاسب للجميع.