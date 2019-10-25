انتشار معدات شفط المياه بالسكة الحديد للتعامل مع الأمطار

أكد المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكة الحديد، إن هناك انتشار لعمال الشركة داخل المحطات؛ وذلك لسرعة التعامل مع مياه الأمطار؛ حتى لا تؤثر بصورة سلبية على حركة الركاب، والتسبب في إزعاجهم.



وأكد "حتاته" لـ "الدستور"، إن هناك انتشار للمعدات الخاصة بشفط المياه للقضاء على أى مياه أمطار داخل المحطات، إلى جانب ذلك انتشار لعمال السفاري؛ لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك كبار السن للتوجه إلى رحلاتهم، حتى لا يتسبب هطول الأمطار في تعطيلهم عن رحلاتهم.