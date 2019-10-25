ضبط 83 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

قامت أجهزة مديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية بحملة أمنية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.



أسفرت جهودها عن ضبط 4 مخازن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص تابعين لإحدى شركات الكيماويات والأدوية والكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم، بمضبوطات بلغت 83 طن أسمدة زراعية عبارة عن 19 طن أسمدة منتهية الصلاحية و64 طن أسمدة بدون ترخيص، وكذا ضبط المدير المسئول عن تلك المخازن 37 سنة، ومقيم بمدينة دمنهور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة وما يتعلق بالثروة الزراعية، وكذا ضبط مصانع ومخازن ومحلات بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف مجهولة المصدر وبدون تراخيص لتأثيره على حياة المواطنين.