النقل ترفع درجة الاستعداد في السكة الحديد والموانئ

أكدت وزارة النقل على أن هناك متابعة لتقارير مركز الأزمات بالوزارة، وتواصل مع رؤساء الجهات التابعة؛ لمتابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لها، حيث أصدر وزير النقل توجيهاته بانتشار فرق الصيانة الفنية، ورفع درجة الاستعداد في السكة الحديد والمترو والنقل النهري والموانئ البحرية والطرق التابعة للوزارة؛ لمواجهة أي طارئ في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هناك متابعة لانتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها، وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، حيث شهدت الحركة انتظامًا في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة؛ لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، وحرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات،



وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مع مسئولي هيئة النقل النهري؛ للتأكد من إتباع المراكب للتعليمات السير في النيل في ظل حالة الجو غير المستقر، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص المراكب النيلية، التي تنقل ركابًا، والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها.



وأشارت الوزارة إلى أن هناك تعليمات مشددة لرئيس وقيادات الطرق والكباري، بانتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف المناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، للتعامل الفوري مع أي طارئ تسببه السيول والأمطار، ورفع درجة الاستعداد بالموانئ البحرية ومتابعة حركة السفن في موانئ دمياط والبحر الأحمر، والجاهزية المستمرة لفرق الطوارئ خاصة مع غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.