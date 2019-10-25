الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

القوى العاملة: تحصيل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات مالية لـ6 عمال مصريين وديا، وبلغت 540 ألفًا و770 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 2 مليون و325 ألفًا و311 جنيهًا مصريًا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها، وحل مشاكلها أولًا بأول.

وكانت الوزارة قد كلفت مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديًا، بعد أن تقدموا بشكاوى في وقت سابق، مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المالية النظامية لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلًا عن تأشيرة خروج نهائي.

وعلى الفور تحرك الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي بالسفارة في الرياض، وتواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة، التي يعمل بها العمال الـست المصريين؛ للمطالبة بمستحقاتهم، ووعد بعرض الموضوع على صاحب العمل.

وبالمتابعة المستمرة على مدار أكثر من شهرين مع إدارة الشركة، وعدت بصرف المستحقات حال توافر السيولة المالية اللازمة، وحصل العمال الست على مستحقاتهم البالغة ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيهًا مصريًا، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة تصل للسيول

منذ حوالي 5 ساعات

لا تلمس شيئاً معدنياً.. نصائح للتعامل مع البرق والرعد

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة تصل للسيول

"الوزراء" يكشف حقيقة وقف صرف المساعدات لذوي الإعاقة

ماذا ستجنى مصر من قمة سوتشى؟.. خبراء يُجيبون

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

عن الفوز على جينيراسيون.. مرتضى: نحن لا نشارك في دوري أبطال الأداء

التخطيط: مصر بوابة للدول الأفريقية وهي جاهزة للاستثمار بها

البيئة تنفى بيع محمية نبق: ملكية عامة للدولة لا يجوز بيعها

استجواب مغني الراب الأمريكي «إيمينم» لانتقاده ترامب في أغانيه

منوعات

الأجانب يدعمون النمو السكاني في البرتغال

محكمة تنزانية تؤيد حكمًا يمنع زواج الأطفال

سوريجاو الفلبينية تحتفل بذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية

البلاستيك يمثل 99% من المخلفات في البحر المتوسط

كشكول

يوسف عامر: افتتاح معهدين لمقيمي الشعائر واستطلاح الأراضي العام المقبل

"التعليم العالي" يستعرض موقف 12 معهداً تكنولوجياً

"حجازي"يكشف آلية تطبيق مادة امتحانات طلاب الدمج

"التعليم" تعمم منشوراً حول تقرير مراجعة بيانات طلاب الثانوي (مستند)

إسلام سياسي

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

مخاوف من وصول "دواعش ألمان" إلى ليبيا

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو

القبض على 5 من مقاتلي تنظيم داعش في نينوى


زيت وسكر

النماذج الكاملة لحساب الحد الأدنى للأجور

انفوجراف.. أخطر أمراض تهدد الموظفين وكيفية تجنبها!

ما تفعل إذا كنت تعاني من احتباس الماء في الجسم؟

تعرف على سعر طن الأسمنت في ختام 24 أكتوبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

أنور مغيث: لا يوجد مترجمين مصريين لـ"الصربية"

"تمشيط الذاكرة" جديد دار الثقافة الجديدة لـ نبيل نعوم

مناقشة "الأخري" لـ نشوى صلاح بصالون إدراك الثقافي

هيثم الحاج علي: نفاد كتاب الأعمدة السبعة بمعرض صربيا

صفحتنا ع الفيس بوك