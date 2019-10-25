اللواء الشهاوي: القمة الروسية المصرية مهمة من حيث التوقيت والحضور

وأردف: "وتضمنت الأجندة قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والنزاعات ومبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020، وتعاون تجاري واقتصادي وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه هي القمة الأولى بين أفريقيا وروسيا.

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن القمة الروسية المصرية مهمة جدًا من حيث التوقيت والحضور، لأن مصر تعقد هذه القمة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بوجود 43 زعيم إفريقي، وأكثر من 300 رجل أعمال من أفريقيا وروسيا.وأضاف "الشهاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أهمية القمة تنبع من القضايا التي تم مناقشتها، وأجندة هذه القمة التي تحتوي على 32 جلسة، تماثل أجندة مصر التي عرضتها عندما ترأست الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي.