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تقارير ومتابعات

8 نصائح هامة للمزارعين لتفادي تضرر محصولهم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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يتضرر كثيرون من الأمطار الغزيرة التي تهطل هذه الأيام، إلا أن هذا التضرر يعد قليلا إذا ما قورن بالضرر الذي يحدث للمزارعين والفلاحين، والذي يهدد مصدر رزقهم طوال الوقت، خاصة في ظل تحذير هيئة الأرصاد لمدن الدلتا من سوء الطقس اليوم الجمعة، حيث قالت هيئة الأرصاد أن أمطار غزيرة ستحدث يصاحبها برق ورعد.

المعمل المركزى للمناخ الزراعي بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ، قدّم نصائح عديدة للمزارعين، لحماية محصولهم:

- تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار بالنسبة للري بالتنقيط بالأراضي الرملية.

- التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية بالنسبة للري بالغمر.

- التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة في زراعات البطاطس والفراولة.

- يفضل الاهتمام بالصرف أو الإسراع بجمع ثمار المانجو متأخرة النضج حتى لا تؤدي زيادة الأمطار إلى حدوث تشقق للثمار.

- لا يوجد تأثير على ثمار الموالح إلا في حالة عدم صرف المياه وتجمعها في الأرض بما يؤدي إلى التشقق والتساقط.

- بالنسبة للمحاصيل الأخرى، لا بد من حقن 2 لتر من حمض الفسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، ويكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كجم للفدان حقنًا.

- يُنصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

- تتسبب الأمطار في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدي لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات أعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.
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