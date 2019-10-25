خطة إخوانية جديدة لـ«اختلاق أزمة».. أياد قذرة في ملف «سد النهضة»

قال إبراهيم ربيع، قيادي إخواني منشق، إن الجماعة الإرهابية ستسير خلال الفترة القادمة على إشعال قضية سد النهضة، والعمل على شحن أكبر قدر من الطاقة السلبية في نفوس المصريين من خلال التذكير دائما بأن الدولة المصرية والقيادة السياسية فشلت في مواجهة تعنت إثيوبيا، وذلك من خلال لجان التنظيم الدولي للإخوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي بدأ بنشر فيديوهات معادية لإثيوبيا، ومقاطع ساخرة من تعامل القيادة السياسية مع القضية، فكل تلك الألاعيب معروفة وستكون نتيجيتها فاشلة ومحاولة متكررة من فشل تلك الجماعات المتطرفة.



وأوضح ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الجماعة الإرهابية حاولت إشعال عدد من القضايا أهمها الإرهاب في سيناء، وقضية شهيد الشهامة، والآن ستلعب على قضية سد النهضة، وحين تفشل، سيفكرون في قضية جديدة، وسيقومون بالترويج لها خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الإرهابية الداعمة لهم، كالشرق ومكملين والـbbc.



وأشار إلى أن التمويل مستمر ودائم لهذه الجماعات، وهناك شركات عالمية تفكر لهم وتعطيهم روشتة جاهزة بكل الأساليب والأدوات التي سيدعمون بها فكرتهم المتطرفة، ولكن مع درجة وعي المصريين وخاصة الشباب على السوشيال ميديا، أصبح تأثير تلك الجماعات معدوما، وهذا الأمر يدفعهم للتفكير من جديد في قضايا جديدة، لافتا إلى أن القيادة السياسية على وشك حل أزمة سد النهضة بحكمة ودبلوماسية عالية، الأمر الذي سيفشل عليهم مخططهم الخبيث القائم على هدم وتدمير مصر ليس فقط في الداخل، بل مخططات تلك الجماعات تهدف لتشويه علاقة مصر بكافة الدول وخاصة الإفريقية.