فيكتوريا بيكهام تكشف كيفية ارتداء المعاطف الشتوية

لكل امراة طريقتها في ارتداء المعاطف الشتوية مع الحذاء الطويل وهناك من ترتديه مع بنطلون جينز وقميص فسواء هذا أو ذاك نجد أن المعطف الشتوي له العديد من المميزات والإطلالات الأنيقة الخاصة به.



ووفقًا لموقع "hellomagazine" نجد أن دار أزياء فيكتوريا بيكهام لصاحبتها فيكتوريا التي تبلغ من العمر 45 عامًا أصدرت معطف نسائي من الممكن أن تستلهمي منه إطلالتك.



وعن إطلالة علامة فيكتوريا بيكهام اختارت المعطف الجملي ومن الممكن ارتداؤه مع البنطال الجينز مع القميص الأبيض والبليزر الأسود وزوج من الأحذية الكعب.



وكانت قد أطلقت فيكتوريا بيكهام خط أزياء جديد في سبتمبر الماضي تحت اسم "فيكتوريا بيكهام بيوتي" وعن آمالها في الخط الجديد الخاص بمنتجات الجمال قالت في إحدى لقاءاتها: "أنها تريد أن تجعل هذا الخط من الخطوط الرائجة في عالم الجمال مثلل الماركة الخاصة بي بالأزياء والتي تتراوح أسعارها بقيمة 10 جنيهات إسترليني".